Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могут ли дивгэпы крупных банков обрушить рынок акций

После дивидендной отсечки «Сбера», ВТБ и «Дом.РФ» индекс Мосбиржи может упасть до 2000 пунктов, рассказал Тимур Рамазанов из УК ПСБ на Радио РБК.

Источник: РБК

Дивидендный гэп в бумагах трех крупнейших банков — «Сбера», ВТБ и «Дом.РФ» — может обвалить индекс Мосбиржи в район 2000 пунктов, сообщил руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов на Радио РБК.

«С учетом текущей рыночной ситуации инвесторы могут неохотно реинвестировать дивиденды. Скорее всего, именно на этом рынок может прийти к 2000 [пунктов]», — отметил эксперт. Падение ниже этого уровня также возможно, оно зависит от итогов заседания Банка России 24 июля. Вместе с тем у отметки 2000 пунктов могут появиться объемы, которые поддержат бенчмарк.