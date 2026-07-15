«С учетом текущей рыночной ситуации инвесторы могут неохотно реинвестировать дивиденды. Скорее всего, именно на этом рынок может прийти к 2000 [пунктов]», — отметил эксперт. Падение ниже этого уровня также возможно, оно зависит от итогов заседания Банка России 24 июля. Вместе с тем у отметки 2000 пунктов могут появиться объемы, которые поддержат бенчмарк.
Могут ли дивгэпы крупных банков обрушить рынок акций
После дивидендной отсечки «Сбера», ВТБ и «Дом.РФ» индекс Мосбиржи может упасть до 2000 пунктов, рассказал Тимур Рамазанов из УК ПСБ на Радио РБК.