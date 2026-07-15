Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьнице из Зеленоградска требуют выплатить 300 тыс. после удара одноклассника по голове

Комиссия по делам несовершеннолетних поставила мальчика на профилактический учет.

Прокуратура Зеленоградского района обратилась в суд в интересах 11-летней школьницы, которая получила травмы после конфликта с одноклассником. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 7 апреля 2026 года около 9:20 на перемене в гимназии «Вектор» в Зеленоградске. Учащийся пятого класса без видимых причин ударил свою одноклассницу по голове. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Для защиты прав несовершеннолетней прокурор района направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Надзорное ведомство просит взыскать 300 тыс. руб. с родителей школьника и образовательного учреждения.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении суда. Также сообщается, что комиссия по делам несовершеннолетних поставила мальчика на профилактический учет.