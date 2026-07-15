Школьнице из Зеленоградска требуют выплатить 300 тыс. после удара одноклассника по голове

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 7 апреля 2026 года около 9:20 на перемене в гимназии «Вектор» в Зеленоградске. Учащийся пятого класса без видимых причин ударил свою одноклассницу по голове. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.