Глава «Слуги народа» Архамия предрек Украине самую тяжелую зиму в истории

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины самым сложным. Свое заявление политик сделал в контексте обсуждения возможного назначения бывшего руководителя компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на должность премьер-министра.
— Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории, — передает слова парламентарий РИА Новости.
Верховная рада Украины 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вместе с ней ушло все правительство. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Свириденко предложили возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали. Сообщалось, что Свириденко предложили стать послом Украины в США, но она отказалась.
Сам Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра в условиях приближающейся зимы. По информации журналистов, Корецкий является человеком бизнесмена Тимура Миндича — соратника Зеленского и фигуранта коррупционного скандала. Окружение украинского лидера приняло Корецкого в свои ряды в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления отнятой у олигарха Игоря Коломойского* компанией «Укрнафта».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.