Глава «Слуги народа» Архамия предрек Украине самую тяжелую зиму в истории

Сам Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра в условиях приближающейся зимы. По информации журналистов, Корецкий является человеком бизнесмена Тимура Миндича — соратника Зеленского и фигуранта коррупционного скандала. Окружение украинского лидера приняло Корецкого в свои ряды в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления отнятой у олигарха Игоря Коломойского* компанией «Укрнафта».