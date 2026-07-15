Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Слуги народа» Архамия предрек Украине самую тяжелую зиму в истории

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины самым сложным. Свое заявление политик сделал в контексте обсуждения возможного назначения бывшего руководителя компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины самым сложным. Свое заявление политик сделал в контексте обсуждения возможного назначения бывшего руководителя компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

— Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории, — передает слова парламентарий РИА Новости.

Верховная рада Украины 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вместе с ней ушло все правительство. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Свириденко предложили возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали. Сообщалось, что Свириденко предложили стать послом Украины в США, но она отказалась.

Сам Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра в условиях приближающейся зимы. По информации журналистов, Корецкий является человеком бизнесмена Тимура Миндича — соратника Зеленского и фигуранта коррупционного скандала. Окружение украинского лидера приняло Корецкого в свои ряды в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления отнятой у олигарха Игоря Коломойского* компанией «Укрнафта».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше