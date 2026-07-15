Лосось попал под горячую руку Супер-Эль-Ниньо: Российские рыбаки недосчитаются трети улова

* Супер-Эль-Ниньо — это особенно мощная фаза климатического явления Эль-Ниньо, при которой температура поверхности воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана значительно превышает норму. Такое событие возникает раз в несколько десятилетий и способно заметно изменить погодные условия по всему миру: усилить засухи и лесные пожары в одних регионах, вызвать проливные дожди и наводнения в других, а также привести к рекордно высоким средним температурам на планете. К числу наиболее сильных относятся эпизоды 1982−1983, 1997−1998 и 2015−2016 годов.