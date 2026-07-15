В медорганизациях Дагестана ИИ проанализировал более 9600 исследований

Технологии искусственного интеллекта за первое полугодие 2026-го проанализировали 9639 исследований в медицинских организациях Республики Дагестан. Развитие технологий для медицины отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы региона.
Новые технологии работают сразу по пяти направлениям: компьютерная томография (КТ) головы и грудной клетки, флюорография, маммография и электронные медкарты. Каждый подозрительный очаг на КТ проходит двойную проверку — у программы и врача.
Анализируя электронные медкарты, система выявляет факторы риска заболеваний, помогая врачам вовремя направить пациента на лечение. Благодаря единой цифровой системе в одном информационном контуре работают фельдшерско-акушерские пункты, районные, городские больницы и республиканский диагностический центр. ИИ позволяет ускорить обработку данных и повысить объективность диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.