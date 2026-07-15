Бензин в Воронеже оказался самым дорогим в Центральном федеральном округе

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Воронежскую область отнесли к числу регионов, в которых наблюдается наиболее сложная обстановка с доступностью автомобильного топлива. В Черноземье в этот список также вошла Тамбовская область. При этом Орловская область стала одним из 13 регионов РФ, где в результате предпринятых властями мер очереди на АЗС значительно сократились.