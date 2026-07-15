Президент Украины Владимир Зеленский сорвался и сказал слово «взгляд» на русском языке вместо украинского во время пресс-конференции в Киеве в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».
— Я в принципе поделился с президентом Соединенных Штатов Америки, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш «погляд» («взгляд» на украинском — прим. «ВМ»)", — заявил Зеленский, его цитирует Lenta.ru.
19 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что расшифровка «пленок Миндича» показала, что вся верхушка властей страны разговаривает исключительно на русском языке. При этом они раскручивали тему ненависти украинцев к русским людям.
12 июня Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.
23 октября 2025 года во время заседания Верховной рады Украины один из депутатов не сдержал эмоций и выругался по-русски, когда ему не предоставили слово.