Зеленский сорвался на русский язык во время пресс-конференции в Киеве

— Я в принципе поделился с президентом Соединенных Штатов Америки, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш «погляд» («взгляд» на украинском — прим. «ВМ»)", — заявил Зеленский, его цитирует Lenta.ru.