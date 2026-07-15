Медики в Нижней Тавде Тюменской области улучшили навыки реанимации

Углубленное занятие по основам сердечно-легочной реанимации (СЛР) состоялось в поликлинике областной больницы № 15 села Нижняя Тавда в Тюменской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Организатором встречи выступила медицинская сестра-анестезист Елена Дадоева. Ее глубокие знания в области анестезиологии и реаниматологии и многолетний практический опыт сделали занятие максимально насыщенным и полезным. Специалист не только озвучила алгоритмы действий, но и наглядно продемонстрировала каждый этап экстренной помощи.
На занятии участники детально разобрали ключевые моменты доврачебной помощи при внезапной остановке кровообращения: правильную оценку состояния пациента, технику проведения непрямого массажа сердца и особенности искусственной вентиляции легких с использованием средств индивидуальной защиты. Сотрудники поликлиники внимательно слушали и отработали навыки СЛР на специализированном манекене-тренажере.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.