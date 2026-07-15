Число IT-специалистов в России достигло 1,2 млн человек

Одновременно продолжают расти доходы сотрудников. Средняя зарплата IT-специалистов за год увеличилась на 17,7% и по итогам первого квартала составила почти 235 тысяч рублей. Российские IT-компании также показали рост по объёму реализации собственных продуктов и услуг. За январь — март показатель превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.