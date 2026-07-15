Соловьев раскритиковал футбольные клубы за траты на игроков вместо защиты НПЗ

— Один очень известный футбольный клуб, принадлежащий одной очень известной вертикально интегрированной компании, которая, бесспорно, наша гордость, не уложился в бюджет 2025 года. Поэтому потратил на футболеров, а не на воинов Красной Армии на три миллиарда рублей больше, чем было запланировано при и без того гигантском бюджете, — сказал он.