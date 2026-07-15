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Соловьев раскритиковал футбольные клубы за траты на игроков вместо защиты НПЗ

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» раскритиковал российские клубы за большие траты на трансферы и зарплаты иностранных футболистов, а не на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» раскритиковал российские клубы за большие траты на трансферы и зарплаты иностранных футболистов, а не на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

— Один очень известный футбольный клуб, принадлежащий одной очень известной вертикально интегрированной компании, которая, бесспорно, наша гордость, не уложился в бюджет 2025 года. Поэтому потратил на футболеров, а не на воинов Красной Армии на три миллиарда рублей больше, чем было запланировано при и без того гигантском бюджете, — сказал он.

По словам журналиста, крупнейший НПЗ за эти средства «можно было бы обезопасить навсегда».

— Не за годовой бюджет этого клуба, а за его перерасход. Возникает вопрос: «А что происходит?» Зачем это делается? — задался вопросом Соловьев.

В апреле бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис выразил мнение, что более жесткое ограничение на количество иностранных футболистов приведет к росту цен на российских игроков, а ведущие спортсмены, такие как Алексей Батраков, Наиль Умяров и Константин Тюкавин, станут «дороже золота».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении ограничения на количество иностранных футболистов в заявке команды Российской премьер-лиги. Согласно документу, со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды не может находиться более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.

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