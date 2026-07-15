Названа причина смерти художника Заславского

Стало известно, что было причиной смерти художника Анатолия Заславского. Оказалось, что он скончался из-за онкологического заболевания. Об этом рассказал его коллега, художник Игорь Бурмистров.
«У него было онкологическое заболевание», — сказал коллега Заславского в комментарии РИА Новости. Он подчеркнул, что дружил с Заславским на протяжении 30 лет.
Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Во время войны семья эвакуировалась в Туркмению, а затем вернулась на Украину. Позднее Заславский переехал в Ленинград, где его работы хранятся и по сей день. Он выставлялся в Государственном Русском музее, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, музее современного искусства «Эрарта» и других учреждениях.
Напомним, Заславский скончался 15 июля на 87-м году жизни после болезни. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников.