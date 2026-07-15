Названа причина смерти художника Заславского

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Во время войны семья эвакуировалась в Туркмению, а затем вернулась на Украину. Позднее Заславский переехал в Ленинград, где его работы хранятся и по сей день. Он выставлялся в Государственном Русском музее, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, музее современного искусства «Эрарта» и других учреждениях.