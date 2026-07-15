В Челябинской области завершился поток программы «Открытая промышленность»

Региональный финал пятого потока программы «Открытая промышленность» состоялся 24 июня в Миассе Челябинской области, сообщили в главном управлении координации развития туризма в регионе. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В пятом потоке программы развития промышленного туризма приняли участие предприятия из девяти районов Челябинской области. Среди них — шесть отраслей экономики — от металлургии и машиностроения до инновационных технологий, народных художественных промыслов и пищевой промышленности. По итогам акселератора участники разработали 11 профориентационных экскурсий, 8 программ для деловой аудитории и 13 экскурсионных программ для туристов.
Финальное мероприятие объединило представителей предприятий, муниципалитетов и экспертного сообщества для обмена опытом, презентации лучших практик и вручения дипломов участникам программы. Перед деловой программой участники посетили три производственные площадки: производственную фирму «Ника», компании «Папилон» и «Чаокофе».
В ходе деловой программы были представлены лучшие практики развития промышленного туризма региона. Своим опытом поделились сотрудники АНО «Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа», компаний Lorena, «ЛД Прайд» и «ММК». Также выступили представители проектного офиса по промышленному туризму Челябинской области и культурно-просветительского проекта «Челябинск Человечный».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.