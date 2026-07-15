Умер писатель и священник Михаил Ардов, брат актера Алексея Баталова

Михаил Ардов родился в Москве в 1937 году в творческой семье. Его отцом был известный писатель-сатирик Виктор Ардов, а матерью — актриса Нина Ольшевская. Он приходился единоутробным братом народному артисту СССР Алексею Баталову. Еще в 1960 году Михаил Ардов окончил факультет журналистики МГУ. Спустя четыре года он принял крещение, а в 1980 году был рукоположен в сан священника.