Умер писатель и священник Михаил Ардов, брат актера Алексея Баталова

Писатель, мемуарист и священнослужитель Михаил Ардов (в сане — отец Михаил) ушел из жизни в возрасте 88 лет. Последние шесть лет он проживал в частном пансионате для пожилых людей. Дату и место прощания со священником объявят позднее. Об этом сообщил филолог Николай Подосокорский.
— Умер отец Михаил (Михаил Викторович Ардов), русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель. Ардов — клирик Российской православной автономной церкви, протопресвитер; настоятель московского храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище, благочинный Московского благочиния РПАЦ, — написал Подосокорский в своем Telegram-канале.
Михаил Ардов родился в Москве в 1937 году в творческой семье. Его отцом был известный писатель-сатирик Виктор Ардов, а матерью — актриса Нина Ольшевская. Он приходился единоутробным братом народному артисту СССР Алексею Баталову. Еще в 1960 году Михаил Ардов окончил факультет журналистики МГУ. Спустя четыре года он принял крещение, а в 1980 году был рукоположен в сан священника.
Несмотря на церковное служение, он продолжал активно заниматься литературой и журналистикой, в том числе вел постоянную рубрику в газете «Метро». На счету отца Михаила множество опубликованных книг. Среди наиболее известных его работ — «Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни», «Легендарная Ордынка. Портреты», «Прописные истины» и «Записки для подземелья».