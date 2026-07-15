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В Чечне юные натуралисты изучили более 50 видов растений

Данные, полученные в ходе экспедиции, помогут определить зоны для создания новых особо охраняемых природных территорий.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 50 видов растений изучили юные натуралисты за первую неделю полевых работ в ходе исследовательской экспедиции в Серноводском районе Чеченской Республики. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.

Ребята под руководством наставников провели инвентаризацию флоры на трех ключевых участках района, обнаружив более 50 видов травянистых и древесных растений. Полученные данные лягут в основу обновленного экологического паспорта муниципалитета и помогут определить зоны для создания новых особо охраняемых природных территорий. Экспедиция охватывает пойменные леса, степные участки и прибрежные зоны рек района. Она продлится до конца лета.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.