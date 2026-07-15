Умер писатель и священник РПАЦ Михаил Ардов

Писатель, публицист, мемуарист и протопресвитер Российской православной автономной церкви (РПАЦ) Михаил Ардов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский в своем телеграм-канале.
«В возрасте 88 лет умер отец Михаил (Михаил Викторович Ардов), русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель», — говорится в публикации.
Михаил Ардов был клириком Российской православной автономной церкви и многие годы служил настоятелем храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище в Москве. Он также был благочинным Московского благочиния РПАЦ. До 1993 года Ардов служил в Ярославской и Московской епархиях Русской православной церкви. С 2020 года он проживал в частном пансионате для пожилых.
Михаил Ардов был братом народного артиста СССР Алексея Баталова.
За годы творческой деятельности Ардов написал более 20 книг. Среди них «Возвращение на Ордынку», «Вокруг Ордынки», «Легендарная Ордынка», «Матушка Надежда и прочие невыдуманные рассказы», «Великая душа. Воспоминания о Дмитрии Шостаковиче», «Заметки кладбищенского попа», «Записки для подземелья» и другие произведения, посвященные истории, литературе, религии и воспоминаниям современников.
РБК обратился за комментарием к Николаю Подосокорскому, Нуне Барсегян, в РПЦ и администрацию храма.
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