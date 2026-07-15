Умер писатель и священник РПАЦ Михаил Ардов

Михаил Ардов был клириком Российской православной автономной церкви и многие годы служил настоятелем храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище в Москве. Он также был благочинным Московского благочиния РПАЦ. До 1993 года Ардов служил в Ярославской и Московской епархиях Русской православной церкви. С 2020 года он проживал в частном пансионате для пожилых.