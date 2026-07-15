Турция хочет депортировать россиян: что известно о туристах, задержанных за чтение Библии в Стамбуле

На россиян были составлены протокол, в котором говорилось о подозрении на правонарушение на основании статьи 216 УК Турции о «разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения». Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком от шести месяцев до одного года. Также статья предполагает депортацию иностранных граждан, нарушивших закон, из Турции.