Турция хочет депортировать россиян: что известно о туристах, задержанных за чтение Библии в Стамбуле

Двое граждан России были задержаны в Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 13 июля. Согласно источнику, российские туристы Игорь и Виктория прилетели в Стамбул из Москвы на отдых. Во время посещения собора они достали Библию, которую принесли с собой. После этого туристы были задержаны правоохранительными органами и доставлены в полицейский участок.
На россиян были составлены протокол, в котором говорилось о подозрении на правонарушение на основании статьи 216 УК Турции о «разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения». Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком от шести месяцев до одного года. Также статья предполагает депортацию иностранных граждан, нарушивших закон, из Турции.
Сейчас Генеральное консульство России в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания граждан РФ. Согласно комментарию диппредставительства, в настоящий момент данных об инциденте еще нет, дипломаты продолжают работу.
«Сотрудники генерального консульства для прояснения ситуации оперативно связались с отделением полиции стамбульского района Фатих, куда российские граждане были доставлены», — уточнили в дипмиссии.
Представители генконсульства находятся в контакте с адвокатом задержанных россиян, а также присяжным переводчиком и компетентными органами Турции. Сейчас задержанные находятся в депортационном центре, где решается вопрос о выдворении их из страны.
В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в рамках которого собор Святой Софии официально стал мечетью. Ранее он имел статус музея. Сейчас в соборе проводятся религиозные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что в турецкой провинции Ризе спасли российских туристов, заблудившихся в горах. Путешественники застряли в местности между плато Амлакит и Джихвой. Этот маршрут считается одним из самых сложных в Турции из-за сложного рельефа и туманов. В ходе поисково-спасательной операции сотрудники экстренных служб смогли найти туристов и спустить их по безопасному маршруту.