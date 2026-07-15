В Октябрьске Самарской области пенсионеры изучили цифровую безопасность

Беседа «Угрозы безопасности в интернете» состоялась в отделе социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения Западного округа в Октябрьске Самарской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации городского округа.
Организаторы провели беседу в формате круглого стола с разбором реальных жизненных ситуаций. Специалисты отдела социальной реабилитации и приглашенные эксперты разобрали главные ловушки кибермошенников, в которые чаще всего попадаются люди старшего возраста. Слушателям показали, как выглядят поддельные СМС-рассылки и как современные технологии меняют голос злоумышленников, имитируя робота или сотрудника банка.
Кроме того, на мероприятии продемонстрировали, как отличить настоящий сайт «Госуслуги» от подделки, которая крадет логины и пароли. Главным итогом встречи стало то, что пенсионеры не только получили теорию, но и выработали личные алгоритмы защиты. В завершение беседы каждый участник получил памятку с номерами телефонов доверия и пошаговой инструкцией «Что делать, если кажется, что тебя взломали или ты перевел деньги мошенникам».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.