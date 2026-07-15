В Октябрьске Самарской области пенсионеры изучили цифровую безопасность

Кроме того, на мероприятии продемонстрировали, как отличить настоящий сайт «Госуслуги» от подделки, которая крадет логины и пароли. Главным итогом встречи стало то, что пенсионеры не только получили теорию, но и выработали личные алгоритмы защиты. В завершение беседы каждый участник получил памятку с номерами телефонов доверия и пошаговой инструкцией «Что делать, если кажется, что тебя взломали или ты перевел деньги мошенникам».