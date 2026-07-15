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В Махачкале модернизировали 39 светофорных объектов

Установленные на них детекторы анализируют интенсивность движения.

Детекторы транспортных потоков установили на 39 светофорных объектах в Махачкале по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Установленные детекторы, которые входят в интеллектуальную транспортную систему (ИТС), анализируют интенсивность движения, виды транспорта и другие параметры дорожной обстановки. Всего в Махачкале уже 80 светофорных объектов интегрированы в ИТС.

Внедрение современных технологий позволяет адаптировать режимы работы светофоров к реальной дорожной ситуации. ИТС также обеспечивает возможность оперативного управления транспортными потоками и способствует автоматизации процессов содержания автомобильных дорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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