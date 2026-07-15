Директор службы автопарковок: калининградцы стали чаще пользоваться муниципальными парковками

«На сегодняшний день в Калининграде функционирует 17 платных муниципальных парковок на 821 парковочное место. За 2025 год на парковках гражданами было совершено более 400 тыс. парковочных сессий. В 2026 году количество парковочных сессий уже превысило 300 тыс, — рассказал Хрипач. — По сравнению с прошлым годом автомобилисты, как говорится, распробовали и начинают более активно пользоваться муниципальными парковками».