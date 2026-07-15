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В Новосибирской области проведут уход за лесными культурами на 9000 га

Эти меры помогают защитить почву от сорняков.

Агротехнический уход за лесными культурами проведут на площади более 9 тыс. га в Новосибирской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Эти меры направлены на предотвращение зарастания поверхности почвы сорняками, а также на накопление и сохранение влаги в почве. Работы уже выполнены на площади более 4,1 тыс. га. Также в ходе этих мероприятий на площади 1393 га высадили новые сеянцы вместо погибших.

«В условиях засушливого лета мы сконцентрированы на том, чтобы сохранить запасы влаги в почве для сеянцев. Сорная растительность — главный конкурент молодых культур, и, если упустить сроки обработки, она заглушит рост лесных насаждений. Поэтому сейчас мы работаем с заделом на будущее, чтобы получить здоровый молодой лес», — подчеркнул начальник отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Минприроды Новосибирской области Владимир Толмачев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.