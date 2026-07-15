В Новосибирской области проведут уход за лесными культурами на 9000 га

«В условиях засушливого лета мы сконцентрированы на том, чтобы сохранить запасы влаги в почве для сеянцев. Сорная растительность — главный конкурент молодых культур, и, если упустить сроки обработки, она заглушит рост лесных насаждений. Поэтому сейчас мы работаем с заделом на будущее, чтобы получить здоровый молодой лес», — подчеркнул начальник отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Минприроды Новосибирской области Владимир Толмачев.