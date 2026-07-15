Зеленский предложит кандидатуру главы МВД Клименко на пост министра обороны

Верховная рада Украины 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вместе с ней ушло все правительство. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Владимир Зеленский заявил, что Свириденко предложили возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали. Сообщалось, что Свириденко предложили стать послом Украины в США, но она отказалась.