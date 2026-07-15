Зеленский предложит кандидатуру главы МВД Клименко на пост министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост министра обороны. Об этом в среду, 15 июля, заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
По словам парламентария, нынешний министр обороны Михаил Федоров в обновленном правительстве должность не получит. Освободившееся кресло министра внутренних дел планируется передать действующему главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому.
— Зеленский заявил фракции, что Клименко будет назначен на должность министра обороны, — передает слова депутата ТАСС.
Верховная рада Украины 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вместе с ней ушло все правительство. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Владимир Зеленский заявил, что Свириденко предложили возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали. Сообщалось, что Свириденко предложили стать послом Украины в США, но она отказалась.