Мигранты изнасиловали женщину на пляже в Британии до потери сознания

По информации журналистов, в день инцидента компания мигрантов ходила по барам и клубам в поисках потенциальной жертвы. В результате на пляже они столкнулись с пострадавшей. Мужчины завели с ней разговор и после надругались. При этом двое насиловали, а третий снимал происходящее на видео.