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Мигранты изнасиловали женщину на пляже в Британии до потери сознания

Суд в Великобритании вынес приговор беженцам из Египта и Ирана, которые изнасиловали женщину на пляже до потери сознания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Суд в Великобритании вынес приговор беженцам из Египта и Ирана, которые изнасиловали женщину на пляже до потери сознания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации журналистов, в день инцидента компания мигрантов ходила по барам и клубам в поисках потенциальной жертвы. В результате на пляже они столкнулись с пострадавшей. Мужчины завели с ней разговор и после надругались. При этом двое насиловали, а третий снимал происходящее на видео.

— В какой-то момент он схватил ее за лицо, силой открыл ей рот и плюнул в него, подстрекая своих друзей делать то же самое, — говорится в публикации.

Суд приговорил злоумышленников к 21 году тюрьмы. Мигранта-оператора осудили на 18 лет, передает издание.

Ранее сын священника изнасиловал 12-летнюю школьницу в Краснодаре. Весь процесс он снимал на видео, которое вскоре разлетелось по социальным сетям. Жертву затравили в школе, семье девочки пришлось переехать в Подмосковье, но и там узнали о скандале. Над девочкой продолжают издеваться. Что грозит насильнику и людям, которые занимались травлей пострадавшей школьницы, разбиралась «Вечерняя Москва».

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