Иран не видит причин соблюдать соглашение с США

Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале Галибафа. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана «обладают полной свободой действий для противостояния агрессии противника».
Напомним, Вашингтон нанес серию ударов по Ирану 15 июля. Также атаки по исламскому государству периодически повторяются с 8 июля 2026 года. Именно в этот день США заявили о том, что режим прекращения огня больше не действует. Россия призывает стороны конфликта вернуться за стол переговоров и не идти в направлении эскалации.
Ранее KP.RU сообщил, что Иран не планирует возобновлять переговоры с США. Стороны конфликта отказываются садиться за стол переговоров, обвиняя друг друга. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что теперь он не хочет продолжать диалог с представителями исламского государства.