Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран не видит причин соблюдать соглашение с США

В Иране рассказали, почему не будут соблюдать соглашение о прекращении огня с США.

Источник: Комсомольская правда

Иран отказывается выполнять соглашение с США из-за несоблюдения этих же положений Вашингтоном. Об этом рассказал спикер однопалатного парламента (Меджлиса) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале Галибафа. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана «обладают полной свободой действий для противостояния агрессии противника».

Напомним, Вашингтон нанес серию ударов по Ирану 15 июля. Также атаки по исламскому государству периодически повторяются с 8 июля 2026 года. Именно в этот день США заявили о том, что режим прекращения огня больше не действует. Россия призывает стороны конфликта вернуться за стол переговоров и не идти в направлении эскалации.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран не планирует возобновлять переговоры с США. Стороны конфликта отказываются садиться за стол переговоров, обвиняя друг друга. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что теперь он не хочет продолжать диалог с представителями исламского государства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше