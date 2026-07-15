Иран не видит причин соблюдать соглашение с США

Напомним, Вашингтон нанес серию ударов по Ирану 15 июля. Также атаки по исламскому государству периодически повторяются с 8 июля 2026 года. Именно в этот день США заявили о том, что режим прекращения огня больше не действует. Россия призывает стороны конфликта вернуться за стол переговоров и не идти в направлении эскалации.