Лев напал на 11-летнего паломника на лестнице священной горы в Индии и съел его

В индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего паломника Маюра Чаухана, пока тот поднимался на священную гору Гирнар, утащил его в лес и съел. Об этом сообщила местная газета Hindustan Times.
Мальчик приехал к священной горе вместе с семьей для предрассветного восхождения по лестнице. Когда группа начала подниматься, из зарослей внезапно выскочил лев, набросился на ребенка на ступенях и утащил его в лесную чащу, прежде чем взрослые успели среагировать на произошедшее.
По словам одного из очевидцев, перед нападением хищника люди светили фонариками в сторону льва и дразнили его громкими криками, что могло спровоцировать агрессию.
Во время масштабной поисковой операции, проведенной сотрудниками лесного департамента и полиции, в лесу обнаружили растерзанные останки мальчика. В рамках расследования трагедии властям штата удалось отловить трех львов. Их перевезли в зоопарк Саккарбауг для медицинского обследования, передает газета.
25 июня стало известно, что в индийской деревне Чатури львица напала на пятилетнего мальчика в момент, когда он возвращался домой с дедушкой, и утащила ребенка в лес. Позднее мальчика нашли мертвым на расстоянии километра от деревни.