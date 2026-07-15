Лев напал на 11-летнего паломника на лестнице священной горы в Индии и съел его

Мальчик приехал к священной горе вместе с семьей для предрассветного восхождения по лестнице. Когда группа начала подниматься, из зарослей внезапно выскочил лев, набросился на ребенка на ступенях и утащил его в лесную чащу, прежде чем взрослые успели среагировать на произошедшее.