Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-морпех США пригрозил Трампу расправой и назвал его антихристом

Бывший морпех и кандидат в Конгресс от штата Флорида Уильям Апхэм угрожал убийством президенту США Дональду Трампу и назвал его антихристом. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Бывший морпех и кандидат в Конгресс от штата Флорида Уильям Апхэм угрожал убийством президенту США Дональду Трампу и назвал его антихристом. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Он заявил, что сейчас в мире якобы идет борьба между добром и злом, а глава Белого дома, по его словам, является «лжемессией» и «врагом».

— Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — это антихрист. Он лжемессия, он ваш враг и он должен быть убит, — сказал Апхэм.

На его высказывания отреагировали в Корпусе морской пехоты США. Там отметили, что знают о громких заявлениях бывшего военнослужащего и считают их нарушением ценностей и этических норм службы.

12 июля израильский 12 канал сообщил, что Иран планировал покушение на американского лидера во время саммита НАТО в Турции. По данным источника, спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, где обсуждалась возможность убийства Трампа на турецкой территории. Иранские чиновники рассматривали его приезд как уникальную возможность.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше