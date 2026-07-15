Экс-морпех США пригрозил Трампу расправой и назвал его антихристом

Бывший морпех и кандидат в Конгресс от штата Флорида Уильям Апхэм угрожал убийством президенту США Дональду Трампу и назвал его антихристом. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
Он заявил, что сейчас в мире якобы идет борьба между добром и злом, а глава Белого дома, по его словам, является «лжемессией» и «врагом».
— Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — это антихрист. Он лжемессия, он ваш враг и он должен быть убит, — сказал Апхэм.
На его высказывания отреагировали в Корпусе морской пехоты США. Там отметили, что знают о громких заявлениях бывшего военнослужащего и считают их нарушением ценностей и этических норм службы.
12 июля израильский 12 канал сообщил, что Иран планировал покушение на американского лидера во время саммита НАТО в Турции. По данным источника, спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, где обсуждалась возможность убийства Трампа на турецкой территории. Иранские чиновники рассматривали его приезд как уникальную возможность.