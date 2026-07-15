Экс-морпех США пригрозил Трампу расправой и назвал его антихристом

12 июля израильский 12 канал сообщил, что Иран планировал покушение на американского лидера во время саммита НАТО в Турции. По данным источника, спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, где обсуждалась возможность убийства Трампа на турецкой территории. Иранские чиновники рассматривали его приезд как уникальную возможность.