Обнаружены древнейшие образцы янтаря на Земле возрастом в 385 млн лет

Как отмечают профессор Ван Бо и его коллеги, это открытие отодвигает время появления смолы у высших растений как минимум на 65 миллионов лет назад в прошлое, с конца каменноугольной эры в середину девонской эры. Также оно указывает на то, что деревья приобрели способность защищать поврежденные участки при помощи смолы еще до того, как они стали доминирующими представителями земной флоры во время каменноугольной эпохи, подытожили исследователи.