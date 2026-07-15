МВД отменит штрафы за нарушения правил парковки и стоянки из-за очередей на АЗС

МВД России отменит штрафы, полученные россиянами за нарушения правил парковки и стоянки в результате очередей на АЗС. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, водители смогут обжаловать постановления.
«Отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.
По словам представителя МВД, подобные штрафы будут рассматриваться с учетом малозначительности нарушения и исходя из условий крайней необходимости.
Ранее KP.RU сообщал, что в 13 регионах России уже уменьшились очереди на заправках. Дефицит топлива на российском рынке привел к пробкам на АЗС по всей стране из-за нехватки горючего.