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МВД отменит штрафы за нарушения правил парковки и стоянки из-за очередей на АЗС

Представитель МВД Волк заявила, что штрафы за нарушения правил стоянки в очередях на АЗС будут рассматриваться с учетом условий крайней необходимости.

Источник: Комсомольская правда

МВД России отменит штрафы, полученные россиянами за нарушения правил парковки и стоянки в результате очередей на АЗС. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, водители смогут обжаловать постановления.

«Отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.

По словам представителя МВД, подобные штрафы будут рассматриваться с учетом малозначительности нарушения и исходя из условий крайней необходимости.

Ранее KP.RU сообщал, что в 13 регионах России уже уменьшились очереди на заправках. Дефицит топлива на российском рынке привел к пробкам на АЗС по всей стране из-за нехватки горючего.

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