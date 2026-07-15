Воронежский бизнес откажется от торгов на бирже и будет покупать топливо у ВИНК

Пролонгированы временные ограничения на отпуск горючего: в пределах Воронежа — до 20 л бензина и до 30 л дизельного топлива на один автомобиль, на трассах — до 30 л бензина и до 60 л дизеля. Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что закупочные цены на солярку для бизнеса продолжают расти. По данным «Петербургской биржи» (SPIMEX), где реализуется дизельное топливо, 10 июля стоимость 1 т летнего дизеля экологического класса К5 на площадке ЛПДС «Воронеж» «Транснефти» достигла 142,7 тыс. руб. По сравнению с 10 июня, когда тонна стоила 97,8 тыс. руб., цена увеличилась на 46%.