Захарова призвала МАГАТЭ к действиям после убийства ВСУ инженера ЗАЭС

Напомним, киевский режим поступает на грани безумия, когда обстреливает Запорожскую атомную станцию. Сегодня, 15 июля, стало известно, что из-за очередной атаки ВСУ погиб главный инженер ЗАЭС. При этом представители МАГАТЭ присутствуют на объекте и каким-то образом не могут точно определить, откуда ведется атака.