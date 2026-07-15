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Захарова призвала МАГАТЭ к действиям после убийства ВСУ инженера ЗАЭС

В МИД РФ прокомментировали убийство инженера ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обязан наконец разглядеть преступления киевского режима. Об этом заявила Мария Захарова, говоря о гибели главного инженера ЗАЭС.

«Это преступление киевского режима обязан, наконец, разглядеть (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль — прим. ред.) Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь, МАГАТЭ, четкого, артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — резюмировала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, киевский режим поступает на грани безумия, когда обстреливает Запорожскую атомную станцию. Сегодня, 15 июля, стало известно, что из-за очередной атаки ВСУ погиб главный инженер ЗАЭС. При этом представители МАГАТЭ присутствуют на объекте и каким-то образом не могут точно определить, откуда ведется атака.

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