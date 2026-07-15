В новом парке Красноармейского района началось озеленение

Агрономы получили в начальной партии 30 деревьев — саженцы катальпы, липы и черемухи. Специалисты не только высадят растения, но и покроют их листья специальным биопрепаратом, который защитит насаждения от солнечных ожогов и испарений. А специально смонтированная система полива поможет сохранить влагу и обеспечить микроклимат для деревьев.