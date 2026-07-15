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В новом парке Красноармейского района началось озеленение

Агрономы начали высаживать первые растения в створе бульвара Энгельса.

Высадка первых деревьев началась в новом парке Красноармейского района, поделились сотрудники ЦПКиО Волгограда.

Агрономы получили в начальной партии 30 деревьев — саженцы катальпы, липы и черемухи. Специалисты не только высадят растения, но и покроют их листья специальным биопрепаратом, который защитит насаждения от солнечных ожогов и испарений. А специально смонтированная система полива поможет сохранить влагу и обеспечить микроклимат для деревьев.

В общей сложности в рамках первого этапа озеленения в новом парке планируется высадить около двух тысяч саженцев, среди которых ивы, каштаны, клены, миндаль и другие сорта деревьев. А травяным покрытием рассчитывается обеспечить без малого три тысячи квадратных метров территорий.

А ранее сотрудники Волгоградского дендрария похвалились своими успехами — у них прижились даже бананы.

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