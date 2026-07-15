Даниил Стальнов вошёл в тренерский штаб «Чайки»

Предстоящий сезон — второй, который Стальнов проведёт в системе хоккейного клуба «Торпедо» как тренер. Ранее он работал под началом Дмитрия Космачёва в команде «Торпедо-Горький» (ВХЛ), а теперь стал одним из ассистентов Алексея Подалинского в нижегородском коллективе Молодёжной хоккейной лиги.
Подписание годичного контракта прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга:
— Даниил Стальнов — молодой современный тренер, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне. Его сильными качествами, помимо профильной работы с защитниками, являются видеоанализ, индивидуальная работа, коммуникабельность. Верим, что он продолжит свой рост в системе «Торпедо» и поможет развиваться нашим молодым хоккеистам.
Напомним, что в трёх сезонах (2011/12, 2012/13, 2013/14) Стальнов был игроком обороны торпедовской системы. На его счету 142 матча за «Чайку» (15 очков: 6 + 9), 42 — за ХК «Саров» (4 очка: 0 + 4), 1 — за «Торпедо».
Родился Даниил Стальнов 4 ноября 1994 года в Рыбинске (Ярославская область). «Чайка» была его первой командой в профессиональном хоккее. А младший брат Даниила Олеговича, Донат Стальнов (1999 года рождения), оказался задействован в четырёх наших дружинах, это «Чайка», «Саров», «Торпедо» и «Торпедо-Горький». За фарм-клуб Донат выступал в сезонах 2019/20 и 2025/26, то есть ему довелось работать там вместе с братом-тренером.