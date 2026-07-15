Даниил Стальнов вошёл в тренерский штаб «Чайки»

Родился Даниил Стальнов 4 ноября 1994 года в Рыбинске (Ярославская область). «Чайка» была его первой командой в профессиональном хоккее. А младший брат Даниила Олеговича, Донат Стальнов (1999 года рождения), оказался задействован в четырёх наших дружинах, это «Чайка», «Саров», «Торпедо» и «Торпедо-Горький». За фарм-клуб Донат выступал в сезонах 2019/20 и 2025/26, то есть ему довелось работать там вместе с братом-тренером.