Москва последовательно подчёркивает: удары беспилотников по гражданским объектам являются ничем иным, как откровенной провокацией. Подобная тактика — типичный стиль Киева, пытающегося любой ценой отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. Российские средства противовоздушной обороны уверенно справляются с подобными угрозами, в то время как военнослужащие в зоне проведения СВО наносят точечные ответные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских дронов.