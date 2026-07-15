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Силы ПВО за день 15 июля сбили 155 дронов над регионами России

За день 15 июля сиды противовоздушной обороны (ПВО) сбили 155 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение дня в период с 08:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в публикации.

Дроны сбивали над территориями Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Москва последовательно подчёркивает: удары беспилотников по гражданским объектам являются ничем иным, как откровенной провокацией. Подобная тактика — типичный стиль Киева, пытающегося любой ценой отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. Российские средства противовоздушной обороны уверенно справляются с подобными угрозами, в то время как военнослужащие в зоне проведения СВО наносят точечные ответные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских дронов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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