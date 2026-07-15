Волгоградцам не грозят штрафы за нарушение правил стоянки в бензиновых очередях

— Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений, принадлежащих региональным органам власти. В соответствии с законодательством отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором в установленном порядке. Уполномоченными органами власти региона по инициативе Управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля фиксация правонарушений данными комплексами не ведется, — заявили в ведомстве. В ведомстве также отметили, что в случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.