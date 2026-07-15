Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам не грозят штрафы за нарушение правил стоянки в бензиновых очередях

Штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в очередях на АЗС, будут отменены.

Штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в очередях на АЗС, будут отменены. С таким заявлением выступили в МВД РФ. Поводом послужила ситуация в Саратовской области, где водителям прилетели «письма счастья» за нарушение ПДД при том, что они вынужденно стояли в очереди на заправки.

— Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений, принадлежащих региональным органам власти. В соответствии с законодательством отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором в установленном порядке. Уполномоченными органами власти региона по инициативе Управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля фиксация правонарушений данными комплексами не ведется, — заявили в ведомстве. В ведомстве также отметили, что в случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.