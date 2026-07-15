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155 украинских БПЛА сбили над регионами России за сутки

Минобороны России подвело итоги дня 15 июля.

Средства российской ПВО за сутки, 15 июля, сбили над территорией страны 155 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в канале ведомства в мессенджере «Макс», в течение дня в период с 8.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Минобороны также сообщает, что вражеские БПЛА сбиты как над землей, так и над водными территориями.

«Уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — уточнили в МО РФ.

Ранее KP.RU писал, что минувшей ночью Вооруженные силы России отправили по военным целям в украинских портах десятки ракет и дронов. Они уничтожили задействованные в логистике для армии Украины суда.

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