155 украинских БПЛА сбили над регионами России за сутки

Средства российской ПВО за сутки, 15 июля, сбили над территорией страны 155 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается в канале ведомства в мессенджере «Макс», в течение дня в период с 8.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Минобороны также сообщает, что вражеские БПЛА сбиты как над землей, так и над водными территориями.
«Уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — уточнили в МО РФ.
Ранее KP.RU писал, что минувшей ночью Вооруженные силы России отправили по военным целям в украинских портах десятки ракет и дронов. Они уничтожили задействованные в логистике для армии Украины суда.