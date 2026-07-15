Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах

Фридрих Мерц, согласно последнему опросу социологического института INSA, стал самым непопулярным политиком республики. При этом председатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель занимает пятую позицию. Личный рейтинг политика достиг исторического минимума — 13 процентов — в мае. Лишь 16 процентов немцев довольны работой правительства. Между тем в СМИ появились сообщения о том, что в ХДС уже обсуждают возможность замены Мерца.