Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения. Об этом в среду, 15 июля, он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вел телеканал ZDF.
— Меня это беспокоит, и я пытаюсь понять причины этого, — сказал политик.
Также Мерц предположил, что если бы выборы состоялись сейчас, то нынешняя правящая коалиция Германии, в которую входят блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии, не получила бы большинства голосов, что, по словам канцлера, его тяготит.
Фридрих Мерц, согласно последнему опросу социологического института INSA, стал самым непопулярным политиком республики. При этом председатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель занимает пятую позицию. Личный рейтинг политика достиг исторического минимума — 13 процентов — в мае. Лишь 16 процентов немцев довольны работой правительства. Между тем в СМИ появились сообщения о том, что в ХДС уже обсуждают возможность замены Мерца.