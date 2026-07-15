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Полицейский во Франции застрелил водителя, который наехал ему на ногу

В коммуне Ле-Понте на юге Франции муниципальный полицейский застрелил автомобилиста, который отказался остановить машину по его требованию и наехал ему на ногу. Об этом в среду, 15 июля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Авиньона.

В коммуне Ле-Понте на юге Франции муниципальный полицейский застрелил автомобилиста, который отказался остановить машину по его требованию и наехал ему на ногу. Об этом в среду, 15 июля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Авиньона.

По данным ведомства, погибшим оказался 29-летний мужчина, которого ранее судили за неоднократные отказы подчиниться правоохранителям, а недавно освободили из места заключения. После случившегося полиция начала два расследования — по факту отказа со стороны водителя подчиниться и насилия в отношении полиции, а также по факту убийства, совершенного представителем власти.

Во Франции после каждого случая применения оружия полицией следствие проверяет, были ли соблюдены условия необходимости и соразмерности. В частности, полицейский должен доказать, что использовал оружие согласно законодательству.

14 июня в американском штате Миссисипи при попытке остановить двух подозреваемых в краже из магазина Walmart полицейские открыли огонь по автомобилю, на котором пытались скрыться злоумышленники, и застрелили годовалого ребенка. После этого в городе Сенатобиа, где произошла трагедия, начались протесты.

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