Полицейский во Франции застрелил водителя, который наехал ему на ногу

По данным ведомства, погибшим оказался 29-летний мужчина, которого ранее судили за неоднократные отказы подчиниться правоохранителям, а недавно освободили из места заключения. После случившегося полиция начала два расследования — по факту отказа со стороны водителя подчиниться и насилия в отношении полиции, а также по факту убийства, совершенного представителем власти.