За перепалку в домашнем чате можно получить реальный тюремный срок: россиян призвали «фильтровать» слова

За оскорбление в домовом чате можно получить реальный срок. Об этом рассказала адвокат Виталия Недбай в беседе с «Российской газетой». Она призвала россиян «фильтровать» слова во время перепалки с соседями.
Эксперт утверждает, что суд оценивает оскорбления в групповых чатах как публичные, учитывая контекст, адресатов, формулировку и реакцию участников. Из-за этого одно и то же выражение может быть оценено по-разному.
Перед судом Недбай советовала потерпевшим составить протокол осмотра переписки у нотариуса или сделать скриншоты. Затем нужно подать заявление в прокуратуру.
За оскорбление в чате грозит штраф до 10 тысяч рублей, а за распространение ложной информации — до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники атакуют россиян в домовых чатах. Отмечается, что аферисты создают фейковые сообщества, через которые получают личные данные жертвы. При этом схема крутится вокруг имитации взлома домового чата.