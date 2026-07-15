Облако Mail представило функцию «Почистить телефон» от уже сохранённых файлов

Ранее сообщилось, что на портале «Главная Mail» запустили встроенный ТВ-видеоплеер, позволяющий смотреть прямые эфиры популярных телеканалов непосредственно в веб-версии сервиса. Благодаря нововведению время, проводимое посетителями на сайте, увеличилось сразу на 31%. По внутренней статистике компании, ежедневная аудитория плеера превышает четыре миллиона человек, а её костяк составляют пользователи в возрасте от 25 до 44 лет.