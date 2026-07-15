Записи на корейском языке нашли в вещах советского солдата в Тверской области

Поисковые отряды обнаружили неучтенное санитарное захоронение времен Великой Отечественной войны в селе Гредякино Зубцовского района Тверской области. В братской могиле были найдены останки 62 бойцов Красной армии. Среди личных вещей солдат поисковики нашли медальоны, предметы с выгравированными инициалами и небольшое старое зеркальце.
Под его картонной задней крышкой была спрятана свернутая бумажка. Специалисты установили, что текст на ней написан корейскими буквами (хангыль). Пока точное содержание записки не расшифровано. Поисковики предположили, что это может быть фрагмент религиозного или философского текста, а также рецепт народной медицины для лечения ран.
— С подобным сталкиваемся в первый раз. Бойцы с Дальнего Востока, пусть не часто, но встречаются по этой местности. Корейцев среди них не нашел. Да и вообще бойцов с указанным местом рождения — Корея — не столь много. Есть и без вести пропавшие, но без какой-либо конкретики. Какие будут мысли, коллеги? Приветствуются любые, даже сумасбродны, — передает страница поискового отряда в VK.
В Запорожье в ходе раскопок были обнаружены останки 26 человек, расстрелянных нацистами в годы ВОВ.