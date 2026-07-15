Записи на корейском языке нашли в вещах советского солдата в Тверской области

— С подобным сталкиваемся в первый раз. Бойцы с Дальнего Востока, пусть не часто, но встречаются по этой местности. Корейцев среди них не нашел. Да и вообще бойцов с указанным местом рождения — Корея — не столь много. Есть и без вести пропавшие, но без какой-либо конкретики. Какие будут мысли, коллеги? Приветствуются любые, даже сумасбродны, — передает страница поискового отряда в VK.