Главные новости за 15 июля. Ростов-на-Дону и область

Конкурсный управляющий «Южной Стали» выставил требования к физлицам и компаниям на торги на сумму свыше 200 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). На продажу выставили право требования к Гладилову Дмитрию Юрьевичу на сумму 3 млн руб. (с учётом частичного погашения). По задолженности возбуждено исполнительное производство. Также на торги выставлено право требования к Гладилову Дмитрию Юрьевичу на сумму 76,8 млн руб. и солидарные права требования: к Лысаку Игорю Викторовичу и Строеву Андрею Александровичу — 3,8 млн руб.; к Лысаку Игорю Викторовичу и Драгуновой Юлии Владимировне — 15,8 млн руб.; к Лысаку Игорю Викторовичу, Строеву Андрею Александровичу и Драгуновой Юлии Владимировне — 37,7 млн руб. Начальная цена — 57 401 117,4 ₽ Исполнительные листы предъявлены к исполнению, на момент публикации погашений не производилось.