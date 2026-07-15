Стало известно, как постоянный стресс влияет на мозг

KP.RU предупредил, что при кратковременном стрессе мозг быстро возвращается в нормальный режим работы. Однако если тревога происходит длительное время, повышенный уровень кортизола начинает негативно влиять на гиппокамп, из-за чего ослабевают нейронные связи и ухудшается память.