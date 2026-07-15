Стало известно, как постоянный стресс влияет на мозг

Хронический стресс может стать причиной социальной изоляции человека из-за изменений в головном мозге. Об этом NEWS.ru сообщила психолог Екатерина Сергеева.
Она отметила, что переутомленная нервная система теряет интерес к общению и встречам с близкими.
«При длительном стрессе происходят реальные изменения в мозге: зона памяти ослабевает, способность к самоуправлению снижается, а центр тревоги становится гиперактивным», — сказала специалист.
По ее словам, в итоге человек получает ухудшение концентрации, импульсивность, трудности с принятием решений и социальную изоляцию. Под влиянием хронического стресса человек либо становится трудоголиком, пытаясь заглушить тревогу делами, либо, наоборот, теряет всякую продуктивность, подчеркнула психолог.
KP.RU предупредил, что при кратковременном стрессе мозг быстро возвращается в нормальный режим работы. Однако если тревога происходит длительное время, повышенный уровень кортизола начинает негативно влиять на гиппокамп, из-за чего ослабевают нейронные связи и ухудшается память.