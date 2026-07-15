Власти Янтарного разрешили вырубить 545 деревьев для реконструкции трассы в Донское

Как указано в проекте компенсационного озеленения, 313 деревьев вырубят в Янтарном, 134 — в Синявино, 98 — вне границ населённых пунктов. Под спил попадают клёны, липы, ясени, ольхи, грабы и другие виды. В качестве компенсации подрядчик высадит 426 деревьев. Среди них — липы, клёны и берёзы высотой не менее трёх метров. Озеленение должны провести до 1 сентября 2028 года.