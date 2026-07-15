Власти Янтарного разрешили вырубить 545 деревьев для реконструкции трассы в Донское. Работы проведёт АО «Автомагистраль».
Как указано в проекте компенсационного озеленения, 313 деревьев вырубят в Янтарном, 134 — в Синявино, 98 — вне границ населённых пунктов. Под спил попадают клёны, липы, ясени, ольхи, грабы и другие виды. В качестве компенсации подрядчик высадит 426 деревьев. Среди них — липы, клёны и берёзы высотой не менее трёх метров. Озеленение должны провести до 1 сентября 2028 года.
АО «Автомагистраль» отремонтирует 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Компания приведёт в порядок проезжую часть, обустроит тротуары, освещение, остановки и ливневую канализацию. Стоимость работ составит 1,2 млрд рублей.
На время ремонта движение транспорта планируют организовать сначала по одной полосе, затем по другой. Поток машин будут переключать при помощи светофора.
Всего во время ремонта планируют вырубить 1619 деревьев. Остальные зелёные насаждения находится в Зеленоградском и Светлогорском округах.
Для реконструкции дороги также изымают 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.
Работы на дороге из Донского в Янтарный планируют начать в 2026 году. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м.