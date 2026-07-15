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Зеленский снова оговорился: бывший комик сорвался на русский язык во время речи в Киеве

Зеленский случайно перешел на русский язык во время пресс-конференции в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова оговорился во время публичного выступления. В ходе пресс-конференции в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» бывший комик забылся, сорвавшись в своей речи на русский язык.

Говоря о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский начал рассказывать об ускорении подготовки. В конце фразы глава киевского режима сказал «на наш взгляд» на русском языке. Однако тут же запнулся и исправился, изменив фразу на украинский аналог: «на наш погляд».

Это не первый случай, когда Зеленский оговаривается подобным образом, переходя на русскую речь или неправильно произнося украинские слова.

Во время своего визита в Испанию в марте 2026 года Зеленский на пресс-конференции, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, не смог вспомнить слово «быстро» на украинском языке. Бывшему комику пришлось переходить на русский язык, но позднее он замешкался и поправил себя, произнеся «швыдко».

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