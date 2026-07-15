Зеленский снова оговорился: бывший комик сорвался на русский язык во время речи в Киеве

Во время своего визита в Испанию в марте 2026 года Зеленский на пресс-конференции, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, не смог вспомнить слово «быстро» на украинском языке. Бывшему комику пришлось переходить на русский язык, но позднее он замешкался и поправил себя, произнеся «швыдко».