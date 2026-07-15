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Средства ПВО сбили за день 155 дронов ВСУ над регионами РФ и Азовским морем

Дежурные средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили 155 украинских дронов, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили 155 украинских дронов, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА ВСУ уничтожили в небе над территориями восьми областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской.

Дроны также сбили над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ликвидация БПЛА велась с 08:00 мск до 21:00 мск.

Все уничтоженные воздушные цели были самолетного типа.

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