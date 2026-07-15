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В заповеднике РАН предупредили об опасности из-за дельфинов у берегов Крыма

Сотрудник заповедника РАН объяснил, когда дельфины могут утащить под воду купальщиков.

Источник: Комсомольская правда

Ученый объяснил, почему представления, которые устраивают дельфины, близко подплывая к берегу, могут быть опасны. Об этом младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН Андрей Артов рассказал «КП — Крым».

В последнее время в соцсетях все чаще появляются видео, на которых дельфины подплывают почти вплотную к пляжам и устраивают настоящее шоу для отдыхающих. Однако, как пояснил специалист, такое поведение животных может быть небезопасным.

Чаще всего к берегу подплывают афалины — самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов. В мае-июле у побережья становится больше корма — хамсы, ставриды и другой рыбы, поэтому морские млекопитающие чаще охотятся в прибрежной зоне и оказываются на виду у людей. Кроме того, афалины очень любознательны, им интересны люди, лодки и катера, а еще они одни из самых игривых животных в мире.

— Дельфины могут подплывать к берегу, чтобы найти себе обед, — пояснил Андрей Артов. — Но подплывать впритык они не будут, им нужно место для свободы — от двух до пяти метров.

Несмотря на дружелюбный настрой, эксперт призывает не забывать об осторожности. Дельфины могут случайно ударить человека хвостом или плавником — сила такого удара сравнима с ударом тяжелым предметом. Или, играя, способны утащить купальщика на глубину. Поэтому специалист рекомендует наблюдать за этими удивительными животными со стороны, не пытаясь подплыть к ним поближе.

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