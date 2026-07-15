В заповеднике РАН предупредили об опасности из-за дельфинов у берегов Крыма

Чаще всего к берегу подплывают афалины — самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов. В мае-июле у побережья становится больше корма — хамсы, ставриды и другой рыбы, поэтому морские млекопитающие чаще охотятся в прибрежной зоне и оказываются на виду у людей. Кроме того, афалины очень любознательны, им интересны люди, лодки и катера, а еще они одни из самых игривых животных в мире.