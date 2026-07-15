Звезда «Даешь молодежь» Анжелика Каширина заговорила о хейте

Актриса Анжелика Каширина, которая хорошо известна по фильмам и сериалам «Анжелика», «Гранд» и др., рассказала «МК», что в её жизни есть хейтеры, которые достают её в интернете. Более подробно- смотрите в интервью Анжелики Кашириной.