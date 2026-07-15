6 ноября украинские СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим украинские власти не могут снести его без международного согласия.