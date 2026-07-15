В городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, специалисты снесли монумент, посвященный русскому композитору Михаилу Глинке. Об этом сообщили украинские СМИ.
Бронзовую скульптуру установили в 1955 году возле здания областной филармонии вблизи концертного зала, который носит имя композитора. Этот памятник оставался одним из немногих сохранившихся в городе элементов, отсылающих к российскому культурному наследию.
Поводом для сноса монумента стало решение Института национальной памяти Украины, который весной 2024 года включил Глинку в перечень так называемых имперских деятелей культуры и рекомендовал местным администрациям ликвидировать все связанные с ним объекты из публичного пространства.
В ведомстве подчеркнули, что Глинка является одним из наиболее видных русских композиторов и, следовательно, выступает культурным маркером «русского мира», передает Aif.ru.
6 ноября украинские СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим украинские власти не могут снести его без международного согласия.