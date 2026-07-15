Волгоградская облдума закупает аксессуары к 50 новым планшетам

Аппарат Волгоградской областной думы объявил электронный аукцион на приобретение чехлов для планшетных компьютеров. По данным сайта госзаказа, аксессуары предназначены для планшетов KVADRA_T TS11.1B2, которые в начале июня закупил регпарламент. На закупку выделено 200 тысяч рублей из областного бюджета. Чехлы, как следует из техзадания, должны быть темно-серого цвета и сделаны из полиуретана в форме книги.