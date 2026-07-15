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Волгоградская облдума закупает аксессуары к 50 новым планшетам

Аппарат Волгоградской областной думы объявил электронный аукцион на приобретение чехлов.

Аппарат Волгоградской областной думы объявил электронный аукцион на приобретение чехлов для планшетных компьютеров. По данным сайта госзаказа, аксессуары предназначены для планшетов KVADRA_T TS11.1B2, которые в начале июня закупил регпарламент. На закупку выделено 200 тысяч рублей из областного бюджета. Чехлы, как следует из техзадания, должны быть темно-серого цвета и сделаны из полиуретана в форме книги.

Напомним, ранее сообщалось, что Волгоградская облдума выделила около 3 миллионов рублей на закупку 50 планшетных компьютеров. На аукцион была подана всего одна заявка. ООО «МКТРЕЙД» снизило цену до 2 миллионов 738 тысячи рублей. С данной компанией и был заключен контракт.