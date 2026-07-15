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Серийного поджигателя заброшенных домов под Волгоградом поймала полиция

Нетрезвый мужчина во время гулянки решил похулиганить, а друзья не смогли его сдержать.

В Быковском районе сотрудники полиции вычислили поджигателя сразу нескольких домов в селе Верхний Балыклей, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

О происшествии стражам порядка сообщили из пожарно-спасательной службы, где практически одновременно были зафиксированы два случая возгорания заброшенных домов. При проверке информации оперативники выяснили, что поджигателем оказался 32-летний местный житель. В один из вечеров он с парой приятелей распивал спиртные напитки неподалеку от заброшенного дома. Просто выпивать мужчинам наскучило, и они решили развести костер, а дров для него решили добыть в том самом доме. Забравшись в здание, один из них решил похулиганить и разжег на полу дома тряпичный мусор. Когда дом занялся пламенем, компания решила отправиться гулять дальше.

По пути собутыльник увидели еще один заброшенный дом, в который они тоже решили влезть. Уже внутри здания поджигатель вновь решил развести костер внутри и устроил пожар в подвале. Приятели пиромана попытались потушить пламя, а затем покинули и этот дом. Однако не затушенный до конца костер разгорелся и этот дом тоже сгорел.

Задержанный подозреваемый сознался в том, что натворил. В отношении него возбуждено уголовное дело и мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одного поджигателя ранее полиция задержали в Урюпинском районе — мужчина в пылу ссоры с женой решил спалить часть дома.