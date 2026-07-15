Серийного поджигателя заброшенных домов под Волгоградом поймала полиция

О происшествии стражам порядка сообщили из пожарно-спасательной службы, где практически одновременно были зафиксированы два случая возгорания заброшенных домов. При проверке информации оперативники выяснили, что поджигателем оказался 32-летний местный житель. В один из вечеров он с парой приятелей распивал спиртные напитки неподалеку от заброшенного дома. Просто выпивать мужчинам наскучило, и они решили развести костер, а дров для него решили добыть в том самом доме. Забравшись в здание, один из них решил похулиганить и разжег на полу дома тряпичный мусор. Когда дом занялся пламенем, компания решила отправиться гулять дальше.