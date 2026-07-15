Распутина назвала свою пенсию «позорной», сравнив ее с «брошенной костью»

— Я отказалась. Все! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава Богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой! — передает слова Распутиной News.ru.