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Распутина назвала свою пенсию «позорной», сравнив ее с «брошенной костью»

Певица Маша Распутина на церемонии вручения премии Fashion TV Россия «Fashion Summer Awards» 2026 заявила о том, что отказалась от получения государственной пенсии. Артистка, чья карьера на эстраде длится уже 37 лет, подчеркнула, что продолжает активно выступать и предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Певица Маша Распутина на церемонии вручения премии Fashion TV Россия «Fashion Summer Awards» 2026 заявила о том, что отказалась от получения государственной пенсии. Артистка, чья карьера на эстраде длится уже 37 лет, подчеркнула, что продолжает активно выступать и предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно.

— Я отказалась. Все! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава Богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой! — передает слова Распутиной News.ru.

62-летняя певица недавно подала необходимые документы для получения пенсии. По словам ее супруга, предпринимателя Виктора Захарова, сумма выплат оказалась неожиданной: артистке лишь раз начислили восемь тысяч рублей.

Последние 30 лет певица Распутина прожила в статусе любовницы Захарова, который долгое время официально не разводился с бывшей женой Еленой. И только недавно экс-супруга согласилась подписать необходимые документы.